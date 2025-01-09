Казахстан выиграл третью медаль на чемпионате мира по фристайл-могулу

Сборная Казахстана по фристайл-могулу отметилась очередной медалью на юниорском чемпионате мира в Алматы, передает Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Юлия Феклистова и Денис Раструба завоевали серебряные медали в соревнованиях среди смешанных команд. Спортсмены дошли до финала, где уступили команде США-2. На третьем месте расположилась сборная США-3.

Добавим, что в активе Казахстана теперь три медали. Ранее золотую и серебряную медали для нашей страны завоевала Анастасия Городко.

К слову Анастасия является лидером нашей команды. На чемпионате мира в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и в командном миксе. Кроме того, казахстанка на мировом первенстве в 2024-м была первой в могуле и второй в параллельном могуле.