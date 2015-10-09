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Вольная борьба
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Разгромом завершилась схватка казахстанца за финал ЧА-2025 по борьбе

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Разгромом завершилась схватка казахстанца за финал ЧА-2025 по борьбе ©IG/qaz_team_official

Казахстанский борец вольного стиля Болат Сакаев вышел в финал чемпионата Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский борец вольного стиля Болат Сакаев вышел в финал чемпионата Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 86 килограммов он противостоял китайцу Нан Цао. Поединок завершился уверенной победой казахстанца со счетом 12:1.

В финале Болат сойдется с иранским борцом Абольфазлом Фирузаеи.

Напомним, в 1/4 финала Сакаев одолел монгола Батбилгууна Наадамбата (5:3).

Добавим, ранее в полуфинал вышли казахстанцы Нуркожа Кайпанов (74 кг) и Азамат Даулетбеков (92 кг).


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вольная борьба Чемпионат Азии по борьбе Казахстан

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