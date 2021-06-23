Олимпийские чемпионы, победители ЧМ и другие страшные перспективы. С кем могут встретиться казахстанские вольники на ОИ-2020

Объединенный мир борьбы опубликовал итоговый мировой рейтинг вольников. Занятые места напрямую будут влиять на турнирную сетку Олимпийских игр. И для наших спортсменов есть тревожные перспективы, к которым следует быть готовыми. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Как мы озвучили ранее, мировой рейтинг станет отправной точкой жеребьевки борцов на Олимпиаде в Токио. Те, кто вошел в четверку сильнейших, будет являться сеянным. И записные лидеры в итоге смогут встретиться на стадии полуфиналов.

Правда, для этого требуется пройти несеянных борцов в более ранних раундах. Схема же выглядит следующим образом:

- Лидер рейтинга встретится с четвертым номером, а вторые и третьи номера проведут схватку между собой.

На Олимпиаду в Токио отобрались пять казахстанских вольников. Однако в топ-4 рейтинга попали четверо.

До 57 килограммов:

1. Штефан Мичич (Сербия).

2. Заур Угуев (Россия).

3. Сулейман Атли (Турция).

4. Кумар Рави (Индия).

До 65 килограммов:

1. Гаджимурад Рашидов (Россия).

2. Баджранг Баджранг (Индия).

3. Даулет Ниязбеков (Казахстан).

4. Исмаил Мусукаев (Венгрия).

До 74 килограммов:

1. Франк Чамизо (Италия).

2. Данияр Кайсанов (Казахстан).

3. Заурбек Сидаков (Россия).

4. Джордан Барроуз (США).

До 86 килограммов:

1. Хасан Язданишариати (Иран).

2. Дипак Пуния (Индия).

3. Майлс Амине (Сан-Марино).

4. Артур Найфонов (Россия).

До 97 килограммов:

1. Абдулрашид Садулаев (Россия).

2. Кайл Снайдер (США).

3. Алишер Ергали (Казахстан).

4. Магомедгаджи Нуров (Македония).

До 125 килограммов:

1. Гено Петриашвили (Грузия).

2. Юсуп Батырмурзаев (Казахстан).

3. Таха Акгуль (Турция).

4. Александр Хоцяновский (Украина).

В том случае, если стартовые задачи лидеров решатся положительно, то мы получим интересные полуфинальные пары. И здесь казахстанские борцы имеют страшные перспективы. В весе до 65 килограммов Даулет Ниязбеков сразится с Баджрангом из Индии.

В активе индуса три медали чемпионата мира. В 2019 году борцы встретились между собой в 1/2-й ЧМ в Нур-Султане. И сильнее был Ниязбеков. Однако в любом случае схватка будет серьезной и сложной.

Данияр Касайнов (до 74 килограммов) будет иметь более тяжелый выход на ковер. Есть вероятность, что ему будет противостоять россиянин Заурбек Сидаков. Тут отдельно соперника и представлять не придется. Сидаков является двукратным чемпионом мира.

А вот самый "ужасный" оппонент может встать на пути Алишера Ергали (до 97 килограммов). Достаточно просто назвать его имя, чтобы понять весь масштаб. Итак, Кайл Снайдер из США. Олимпийский чемпион, двукратный победитель ЧМ, дважды призер мирового первенства. И это далеко не весь список регалий.

Снайдер входит в число ведущих мировых вольников среди представителей всех весовых категорий. Так что Ергали придется сотворить чудо, чтобы пройти Кайла. Но здесь отметим, что Снайдер иногда проигрывает. А значит, шансы есть.

Что касается Юсупа Батырмурзаева (до 125 килограммов), то при успешном старте он также встретится с олимпийским чемпионом. Послужной список Тахи Акгуль (Турция) схож с тем, который имеет Снайдер. Напряжение Игр ощущается уже сейчас.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!