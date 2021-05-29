Казахстанский борец получил медаль ЧМ-2019. Его соперник попался на допинге

Казахстанский борец вольного стиля Данияр Кайсанов стал бронзовым призером чемпионата мира-2019, который проходил в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На том турнире Кайсанов в утешительной схватке за третье место в олимпийском весе до 74 килограммов уступил представителю Франции Зелимхану Хаджиеву. Однако соперник казахстанца попался на допинге и был дисквалифицирован.

Сообщалось, что представитель Франции провалил допинг-тест после завершения поединка за третье место. В моче 25-летнего уроженца Дагестана были найдены следы одного из препаратов, входящих в список запрещенных. Речь шла об аналоге "Мельдония".

"После нарушения антидопинговых правил во время чемпионата мира среди взрослых рейтинг в вашей весовой категории был изменен из-за дисквалификации одного из ваших соперников. Согласно новому распределению, Вы занимаете третье место и получаете бронзовую медаль. Мы поздравляем Вас с эти достижением в "чистом" спорте и верим в успехи в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении Объединенного мира борьбы (UWW) в адрес Кайсанова.

Добавим, что выход Кайсанова на поединок за "бронзу" принес Казахстану олимпийскую лицензию.

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