Казахстанские борцы завоевали восемь медалей на чемпионате Азии

В Аммане (Иордания) завершился чемпионат Азии по вольной борьбе среди участников до 17 лет, передает Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан на этом соревновании занял третье общекомандное место. В активе наших вольников восемь медалей. Золотым призером стал Касимбек Едыге (до 110 кг). Серебро в активе Бекасыла Асамбека (до 60 кг).

Между тем, Бекзат Амангелды (до 45 кг). Ибрахим Ыскакбек (до 51 кг), Ералы Аскербек (до 55 кг), Багдаулет Акимжан (до 65 кг), Амир Оразбаев (до 71 кг) и Бейбарыс Ергали (до 80 кг) принисли в копилку национальной команды по бронзовой награде.

Отметим, что сборная Казахстана завоевала семь путевок на Олимпиаду-2024 по видам борьбы. Четыре из них у представителей греко-римской, три в вольной борьбе. К сожалению, впервые в столице Франции Казахстан не выступит в женской борьбе. В борьбе лицензии не именные, квота выделяется на страну. Участников Олимпиады определяет национальная федерация.