Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Вольная борьба
Сегодня 21:23
 

Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате мира по вольной борьбе

  Комментарии

Поделиться
Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате мира по вольной борьбе ©olympic.kz

Казахстанский спортсмен Бакдаулет Акимжан стал бронзовым призером чемпионата мира до 17 лет в вольной борьбе, передают Vesti.kz

Поделиться

Казахстанский спортсмен Бакдаулет Акимжан стал бронзовым призером чемпионата мира до 17 лет в вольной борьбе, передают Vesti.kz

В поединке за бронзу в категории до 65 киллограм казахстанец победил грузинского борца Рати Ревазашвили.

Отметим, что сегодня, 24 августа, казахстанский борец вольного стиля Едиге Касымбек будет биться за золото в самом тяжелом весе - 110 кг. Соперник - американец Майкл Мокко.

Напомним, что на этом чемпионате мира казахстанские борцы уже два раза претендовали на золотую медаль, однако оба поединка были проиграны: Алпамыс Болатулы (греко-римский стиль, 55 кг) уступил американцу Джейдену Рэйни, а Еркебулан Анапия (греко-римский стиль, 80 кг) потерпел поражение от азербайджанца Михаила Шкарина. 

вольная борьба Казахстан

Реклама

Живи спортом!