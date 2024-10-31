Казахстанец был в шаге от победы, но разгромно проиграл на ЧМ-2024 по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Даулет Ергеш выступил на чемпионате мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

Выступающий в весе до 79 килограммов, казахстанец, потерпел разгромное поражение от японца Коте Такахаши в утешительном раунде турнира.

Ергеш был в шаге от победы, когда вел в счете 9:0. Ему необходимо было набрать один балл, чтобы выиграть досрочно, но соперник смог не только сравнять, но и одержал в итоге победу. Схватка завершилась досрочно при счете 21:10 за явным преимуществом Такахаши.

Добавим, что в финальном блоке выступит Нуркожа Кайпанов (до 70 килограммов). Он поборется за золотую медаль соревнования.