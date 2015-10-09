Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Вольная борьба
Казахстанец преподнес сенсацию на ЧМ и поборется за медаль

Казахстанский борец вольного стиля Камиль Куруглиев пробился в финальный блок чемпионата мира, проходящего в Загребе (Хорватия), передают Vesti.kz.

В утешительном раунде весовой категории до 92 килограммов Куруглиев встречался со вторым сеяным - итальянцем Бенджамином Хонисом.

Схватка завершилась со счётом 4:3 в пользу казахстанца. Таким образом, Куруглиев поборется за бронзовую медаль ЧМ-2025. Соперником будет Амирхоссейн Фирузпурбандпей из Ирана.

Добавим, что Хонис занимает второе место в мировом рейтинге своей весовой категории.

