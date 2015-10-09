Казахстанец в драматичной схватке вырвал золото престижного турнира по борьбе

В Будапеште (Венгрия) стартовал престижный рейтинговый турнир по видам борьбы, где сборная Казахстана сразу завоевала золотую медаль. Победителем соревнований в весовой категории до 61 килограмма стал Асыл Айтакын, передают Vesti.kz.

Казахстанец выиграл финал по дополнительным показателям

В решающей схватке Айтакын встретился с представителем Турции Толгой Озбеком. Финал получился напряженным и прошел в равной борьбе.

Основное время завершилось со счётом 2:2, однако по дополнительным критериям победа была присуждена казахстанскому борцу. Благодаря этому успеху Айтакын поднялся на высшую ступень пьедестала и принес сборной Казахстана первое золото турнира.

Разгромил одного из сильнейших борцов мира

На пути к финалу казахстанец продемонстрировал уверенное выступление. В четвертьфинале он не оставил шансов азербайджанцу Нураддину Новрузову, который занимает третье место в мировом рейтинге.

Айтакын одержал разгромную победу со счётом 9:0, не позволив сопернику набрать ни одного балла.

Первое золото Казахстана в Будапеште

Победа в финале принесла Асылу Айтакыну золотую медаль рейтингового турнира и открыла счет наградам высшей пробы для сборной Казахстана на соревнованиях в столице Венгрии. Успешный старт турнира позволил национальной команде пополнить медальную копилку уже в первый день состязаний.

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