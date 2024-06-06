Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Борьба Вольная борьба
Комментарии

Казахстан взял золото на рейтинговом турнире по борьбе в Венгрии

Казахстан взял золото на рейтинговом турнире по борьбе в Венгрии
©Olympic.kz

Казахстан завоевал медали в первый день рейтингового турнира по вольной борьбе в Будапеште (Венгрия), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Победителем в весовой категории до 97 килограммов стал Алишер Ергали. Он должен был бороться против азербайджанца Магомедхана Магомедова, однако соперник на ковер не вышел и казахстанец стал обладателем золотой награды.

В этом же весе за бронзу бился Ризабек Айтмухан, оказавшийся сильнее россиянина Батырбека Цакулова (4:2), выступающего за Словакию с 2022 года.

Юсуп Батырмурзаев стал серебряным призером в категории до 125 килограммов. В решающей схватке он уступил американцу Мэйсону Пэррису (0:2).

Отметим, что заработанные очки в Будапеште дадут борцам преимущество во время олимпийской жеребьевки, подробности - тут.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
вольная борьба

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости
Вчера , 23:50
Вольная борьба
©Olympic.kz Казахстан взял золото на рейтинговом турнире по борьбе в Венгрии
31 мая, 23:00
Вольная борьба
©пресс-служба Дирекции развития спорта Кто выступит за Казахстан в Венгрии? Призеры получат фору в борьбе на ОИ-2024
30 мая, 20:00
Вольная борьба
©uww.org На Олимпиаде в борьбе состоится историческое событие с участием Казахстана
24 мая, 12:13
Вольная борьба
©Olympic.kz Борец из Казахстана восхитил фанатов: известны подробности
14 мая, 17:40
Вольная борьба
©IBA "Нежданчик" на Олимпиаде: в Казахстане выбрали претендентов на золото
11 мая, 23:46
Вольная борьба
©Olympic.kz Последний шанс! Как борцы из Казахстана могут поехать на Олимпиаду
1 мая, 15:26
Вольная борьба
©Olympic.kz Казахстан понес потерю в борьбе на решающий отбор к Олимпиаде
27 апреля, 19:57
Вольная борьба
©United world wrestling Исторический чемпион мира из Казахстана сделал мотивационное заявление
25 апреля, 16:30
Вольная борьба
©Olympic.kz Казахстан выбрал вольников для последнего отбора на Олимпиаду
19 апреля, 21:50
Вольная борьба
©Нургали Жумагазы/ДРС Триумф в Бишкеке! Сколько лицензий в борьбе выиграли Казахстан с Узбекистаном
19 апреля, 19:28
Вольная борьба
©olympic.kz Ризабек Айтмухан лишился шансов на Олимпиаду: подробности
19 апреля, 19:10
Вольная борьба
©instagram.com/kazakhstan__wrestling Казахский борец отобрал у обладателя Кубка мира из России путевку на ОИ-2024
19 апреля, 18:32
Вольная борьба
©instagram.com/kazakhstan__wrestling Казахский борец в супербитве вырвал лицензию на Олимпиаду
19 апреля, 18:03
Вольная борьба
©instagram.com/kazakhstan__wrestling Разгромом обернулась схватка Казахстана и Ирана за лицензию на ОИ-2024
19 апреля, 11:42
Вольная борьба
©Olympic.kz Казахстан оставили без лицензии на ОИ-2024 в борьбе
19 апреля, 11:22
Вольная борьба
©Olympic.kz Призер ЧА из Казахстана разгромил соперника в отборе на ОИ-2024 по борьбе
19 апреля, 11:12
Вольная борьба
©Olympic.kz Казахстанский борец приблизился к олимпийской лицензии
19 апреля, 10:57
Вольная борьба
©Olympic.kz Казахстан с разгромом вышел в 1/2 финала отбора на ОИ-2024 по борьбе
18 апреля, 22:06
Вольная борьба
©olympic.kz Казахстан узнал первых соперников по отбору в борьбе на Олимпиаду
17 апреля, 11:09
Вольная борьба
©Olympic.kz Казахский борец возглавил мировой рейтинг и затмил олимпийского чемпиона
16 апреля, 12:05
Вольная борьба
©instagram.com/kazwrestling_official/ Казахский борец сделал заявление о победе над узбеком за золото и про Олимпиаду
12 апреля, 19:56
Вольная борьба
©ДРС Дуэль с Узбекистаном, или Как капитан принес Казахстану первое золото ЧА
12 апреля, 18:41
Вольная борьба
©instagram.com/kazwrestling_official Триумф! Казах победил узбекского борца за золото ЧА
12 апреля, 17:49
Вольная борьба
©Кадр из видео Полным фиаско обернулась схватка за медаль чемпиона Азии из Казахстана
12 апреля, 17:34
Вольная борьба
©ДРС Казахстан и Кыргызстан провели супербитву за золото ЧА по борьбе
12 апреля, 17:23
Вольная борьба
©instagram.com/frankchamizo92 Борец рассказал о подкупе ради Олимпиады: подробности
12 апреля, 16:51
Вольная борьба
©эксперт-татами.рф Умер юный борец из Казахстана. Появились подробности
12 апреля, 13:30
Вольная борьба
©Olympic.kz Казахстан и Узбекистан разыграют золото чемпионата Азии по борьбе
12 апреля, 13:18
Вольная борьба
©ДРС Казахстан на разгроме вышел в финал чемпионата Азии по борьбе
11 апреля, 22:50
Вольная борьба
©United world wrestling "В казахской борьбе появилась мировая звезда". Что думают про Айтмухана после финала ЧА

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus