Казахстан получил шанс на золото ЧМ-2024 по борьбе
Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов пробился в финал чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.
Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов пробился в финал чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.
В весовой категории до 70 килограммов он победил в 1/2 финала представителя Таджикистана Абдулмажида Кудиева - 13:2.
В финале он сразится с японцем Йошиносукэ Аояги.
Напомним, в 1/4 финала Кайпанов одолел грузинского борца Акакия Кемертелидзе - 12:2, в 1/8-й победил молдаванина Николая Грахмеза - 14:2, а в квалификации прошел израильтянина Митчелла Луиса Файнсильвера - 9:0.
Напомним, сегодня, 30 октября представительница женской борьбы из Казахстана Жамиля Бакбергенова сразится в финале с японкой Ами Ишии.
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