Казахстан получил шанс на золото ЧМ-2024 по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов пробился в финал чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 70 килограммов он победил в 1/2 финала представителя Таджикистана Абдулмажида Кудиева - 13:2.

В финале он сразится с японцем Йошиносукэ Аояги.

Напомним, в 1/4 финала Кайпанов одолел грузинского борца Акакия Кемертелидзе - 12:2, в 1/8-й победил молдаванина Николая Грахмеза - 14:2, а в квалификации прошел израильтянина Митчелла Луиса Файнсильвера - 9:0.

Напомним, сегодня, 30 октября представительница женской борьбы из Казахстана Жамиля Бакбергенова сразится в финале с японкой Ами Ишии.