Казахстан оставили без медали после сенсации на ЧМ-2025 по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Камиль Куруглиев уступил в схватке за бронзу ЧМ-2025 по видам борьбы в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 92 килограммов он боролся за бронзу с иранцем Амирхоссейном Фирузпурбандпеем. Схватка завершилась со счетом 4:0 в пользу иранца, который удостоился награды.

Еще одну бронзу завоевал азербайджанец Осман Нурмагомедов, победивший грузина Мириани Майсурадзе (5:1).

Золото у американца Трента Нэймонда Хидлэйна, а серебро у российского борца Аманулы Гаджимагомедова.

Напомним, в утешительном раунде Куруглиев встречался со вторым сеяным - итальянцем Бенджамином Хонисом и сенсационно победил его - 4:3.