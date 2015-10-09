Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Вольная борьба
Казахстан оставили без медали после сенсации на ЧМ-2025 по борьбе

Казахстан оставили без медали после сенсации на ЧМ-2025 по борьбе ©UWW

Казахстанский борец вольного стиля Камиль Куруглиев уступил в схватке за бронзу ЧМ-2025 по видам борьбы в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

В весовой категории до 92 килограммов он боролся за бронзу с иранцем Амирхоссейном Фирузпурбандпеем. Схватка завершилась со счетом 4:0 в пользу иранца, который удостоился награды.

Еще одну бронзу завоевал азербайджанец Осман Нурмагомедов, победивший грузина Мириани Майсурадзе (5:1).

Золото у американца Трента Нэймонда Хидлэйна, а серебро у российского борца Аманулы Гаджимагомедова.

Напомним, в утешительном раунде Куруглиев встречался со вторым сеяным - итальянцем Бенджамином Хонисом и сенсационно победил его - 4:3.

