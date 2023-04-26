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Двукратный чемпион Азии из Казахстана стал победителем Борцовской лиги Поддубного

Двукратный чемпион Азии из Казахстана стал победителем Борцовской лиги Поддубного
©instagram.com/azamat_dauletbekov/

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков одержал победу на турнире борцовской лиги Poddubny Wrestling League в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В весовой категории до 86 килограммов Даулетбеков выиграл схватку у победителя Ярыгинского турнира россиянина Арслана Багаева.

Отметим, что Даулетбеков помимо побед на чемпионатах Азии (2022, 2023) отметился бронзой на ЧМ-2022, а также является пятикратным чемпионом Казахстана.

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Метки:
вольная борьба

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