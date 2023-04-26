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Призерка чемпионата мира из Казахстана совершила камбэк на турнире Борцовской лиги Поддубного

Призерка чемпионата мира из Казахстана совершила камбэк на турнире Борцовской лиги Поддубного
©olympic.kz

Казахстанка Жамиля Бакбергенова одержала победу на турнире борцовской лиги Poddubny Wrestling League в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она победила в схватке в весовой категории до 72 килограммов россиянку Ксению Буракову - 6:5.

При этом двукратная серебряная призерка чемпионата мира уступала 0:5 но смогла сотворить камбэк.

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борьба

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