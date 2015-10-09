Досрочной победой обернулась схватка Двалишвили после скандала в ОАЭ

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили одержал досрочную победу над бывшим бойцом организации бразильцем Марлоном Мораесом, сообщают Vesti.kz.

Соперники встретились на турнире RAF 14 в Абу-Даби, где провели схватку по правилам вольной борьбы. Двалишвили выиграл туше.

Для спортсменов эта встреча стала второй. Впервые они сошлись в октагоне на турнире UFC 266 в сентябре 2021 года. Тогда Двалишвили также оказался сильнее, одержав победу техническим нокаутом во втором раунде.

Мераб дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах в январе 2014 года. На его счету 21 победа, пять из которых были одержаны досрочно, и шесть поражений.

Напомним, ранее Двалишвили опубликовал видео с окровавленным лицом и заявил, что подвергся нападению в Абу-Даби. По словам грузинского бойца, среди нападавших были чемпион PFL Усман Нурмагомедов, его брат Умар и их товарищи

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