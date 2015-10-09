"Даже близко не был". Легендарный тренер не сдержал эмоций после финала Кайпанова на ЧМ

Легендарный тренер по вольной борьбе Магомед Гусейнов эмоционально отреагировал на выступление своего соотечественника Иналбека Шериева в финале ЧМ-2026 в Астане. В решающей схватке он оказался сильнее казахстанца Нуркожи Кайпанова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В тот момент, когда мы записывали эксклюзивное интервью с Шериевым, к новоиспечённому чемпиону подошёл Заслуженный тренер СССР и России Магомед Абдулкеримович. И он очень высоко оценил уровень Шериева на мировом первенстве в Астане.

"Красавчик! Самый лучший, самый техничный борец чемпионата мира! Ты молодец! Ты всех нас обрадовал! Самый лучший борец чемпионата мира, ни один даже близко к тебе не был! Показал достойную борьбу России, достойную борьбу Кабардино-Балкарии! Но тебе есть за кем гоняться. Тебе надо теперь в два раза больше работать, надо стремиться к будущему - 2028 год, до него как за два дня время пройдёт!", - сказал Гусейнов.

Отметим, что Магомед Абдулкеримович три раза признавался лучшим тренером мира по версии международной федерации борьбы (FILA). Ранее он возглавлял сборную России по вольной борьбе.

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