Борец из Казахстана высказался о сенсационной победе над Айтмуханом и ограблении на Олимпиаде

Казахстанский борец вольного стиля Алишер Ергали в интервью Sport Plus Qazaqstan рассказал о подготовке к Олимпиаде-2024 в Париже и вспомнил самое болезненное поражение в своей карьере, передают Vesti.kz.

- Алишер, как проходит ваша подготовка к предстоящей Олимпиаде?

- Подготовка к Олимпиаде проходит очень хорошо. Проводим тренировочные сборы.

- В финале чемпионата Казахстана вы победили в поединке с Ризабеком Айтмуханом. Расскажите о той встрече?

- Все могло закончиться иначе. В целом я был хорошо готов к чемпионату, провел тренировочный сбор в Дагестане. Во-первых, нужно было доказать, что я номер один в весе 97 килограммов, а во-вторых, впереди была Олимпиада в Париже, куда нужно было завоевывать лицензию.

- Давайте вспомним Олимпиаду в Токио. Вы не смогли тогда добраться до медали...

- В четвертьфинале я боролся с турецким борцом, ту схватку я выиграл. Но из-за ошибки судей победу отдали сопернику. Этот результат был одним из самых сложных моментов в моей жизни.

- Как оцените потенциал Ризабека Айтмухана?

- Ризабек - молодой, трудолюбивый борец. Кроме того, за ним следуют много молодых спортсменов. В целом я считаю, что у нас вольная борьба развивается в Казахстане.

Отметим, что сборная Казахстана завоевала семь путевок на Олимпиаду-2024 по видам борьбы. Четыре из них у представителей греко-римской борьбы, три - у вольников. Впервые в столице Франции Казахстан не будет представлен в женской борьбе.