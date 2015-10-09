Айтмухан провёл дуэль взглядов с легендарным борцом: они проведут реванш за пояс

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан провёл дуэль взглядов с легендарным американцем Кайлом Снайдером. Завтра, 19 апреля, они проведут титульную схватку на турнире RAF 08 в Филадельфии (Пенсильвания, США), сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летний Снайдер будет защищать чемпионский пояс в полутяжёлой весовой категории против 21-летнего Айтмухана. Весной 2025 года они уже боролись в Алматы, и тогда Кайл одержал победу со счётом 8:0.

Айтмухан является чемпионом мира (2023) и трёхкратным серебряным призёром чемпионата Азии (2023, 2024, 2025).

Снайдер же выигрывал Олимпийские игры в 2016 году, а в 2020-м стал серебряным призёром. Также он четыре раза выигрывал чемпионат мира (2015, 2017, 2022, 2025).

"Кайл - это легенда вольной борьбы, когда он впервые стал чемпионом мира, в 2015 году, мне было 14 лет, и я хотел с ним побороться в будущем. Завтра это случится. Я выйду, оставлю все силы, сделаю всё, что смогу. Уверен, что я, Ин ша Аллах, выиграю. При этом думаю, что Кайла нельзя списывать, он очень сильный", - сказал Айтмухан на пресс-конференции.

Отметим, что схватка между Снайдером и Айтмуханом будет третьей по значимости на восьмом турнире по вольной борьбе RAF.

Ивент возглавят Мераб Двалишвили и Генри Сехудо, а в со-главном событии вечера поборятся Арман Царукян и Юрайя Фэйбер.

