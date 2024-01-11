Защитник ПСЖ согласовал контракт с "Баварией"

26-летний защитник французского "Пари Сен-Жермена" Норди Мукиеле близок к переходу в мюнхенскую "Баварию", передают Vesti.kz.

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, футболист согласовал условия личного контракта с немецким клубом.

"Бавария" все еще настаивает на переходе Мукиеле. Мюнхенцы ведут предметные переговоры с ПСЖ относительно его аренды с правом выкупа. Сам игрок заинтересован в переезде в Бундеслигу и ждет полного соглашения между клубами", - пишет источник.

Мукиеле связан с парижанами контрактом до 30 июня 2027 года. В ПСЖ он переходил из "Лейпцига" в 2022 году, сумма сделки составила 12 миллионов евро.

В его карьере также были французские "Монпелье" и "Лаваль".

В нынешнем сезоне Лиги 1 он сыграл 7 матчей, результативными действиями не отметился.