Высказывания Мбаппе в СМИ возмутили игроков ПСЖ

По информации, опубликованной в RMC Sport, высказывания нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе в СМИ вызвали недовольство нескольких игроков парижского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Согласно источнику, шесть игроков, включая двух новичков, выразили свое недовольство в субботу из-за высказывания Мбаппе в адрес президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.
В интервью France Football Мбаппе заявил, что игра за ПСЖ не способствует его признанию, и относительно неудач команды в Лиге Чемпионов он упомянул "стеклянный потолок".
Такие заявления вызвали раздражение нескольких одноклубников Мбаппе, которые считают, что такие высказывания оскорбляют клуб. Однако имена этих игроков в источнике не указываются. Президент ПСЖ Аль-Хелаифи также считает, что Мбаппе проявил неуважение к команде и болельщикам.
Ранее Мбаппе уведомил ПСЖ, что не планирует продлевать контракт до 2025 года, но останется в клубе на следующий сезон. В летом 2024 года 24-летний француз станет свободным агентом.
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