Воспитанник ПСЖ умер в 35 лет. Названа причина смерти

Бывший полузащитник сборной Марокко и французского "Марселя" Абдельазиз Баррада умер в возрасте 35 лет, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Королевской марокканской футбольной федерации.

Баррада скончался в четверг, 24 октября. Причины смерти не сообщаются.

По информации СМИ, у бывшего футболиста случился сердечный приступ.

"Марсель" и "Пари Сен-Жермен", воспитанником которого он был, также выразили соболезнования.

Paris Saint-Germain is deeply saddened to learn of the passing of Abdelaziz Barrada, Moroccan international and a product of the Club’s academy, on Thursday evening. The Club extends its heartfelt condolences to his family and loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/NGRZ5RKLDV