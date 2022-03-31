В ПСЖ задумались о продаже своих звезд

Французский ПСЖ может летом продать нападающих Неймара и Лионеля Месси, если клуб изменит в ближайшее время вектор развития команды, сообщает Sport24.ru со ссылкой на L’Equipe.

Отмечается, что катарские владельцы клуба размышляют о ситуации в команде, однако никаких решений пока не принято. Владельцев клуба не удовлетворяют результаты парижан на международной арене.

Однако есть вероятность, что Месси и Неймар все же останутся в ПСЖ, так как мало, какие команды смогут себе позволить реализовать переход игроков с такими высокими зарплатами.

Напомним, что болельщики очень недовольны их игрой, а в одном из матчей чемпионата освистали звездных футболистов. При этом бразилец не тренируется и приезжает пьяный. Неймар выступает за ПСЖ с 2017-го. А Месси защищает цвета парижан с прошлого года. Кроме того, в ходе сезона возникали слухи о возвращении аргентинца в "Барселону", но в испанской команде дали понять, что на него не рассчитывают.