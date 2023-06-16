В ПСЖ прокомментировали будущее Мбаппе

Бразильский защитник "Пари Сен-Жермена" Маркиньос высказался о возможном уходе из команды французского нападающего Килиана Мбаппе. Капитан парижан уверяет, что его одноклубник счастлив в ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

"Если он хочет остаться, мы тоже этого хотим. Он гений, настоящий талант, лидер ПСЖ, и он очень важен для нас. О нем много говорят каждое лето, но он игрок ПСЖ и хочет остаться в команде. Посмотрим, что произойдет. Мы, игроки, хотим, чтобы он остался. Очень важно, чтобы он остался, потому что у нас есть амбиции. Счастлив ли он в Париже? Да, я вижу, что он счастлив. Его статистика, голы и игра показывают это. Он игрок, который многое делает для ПСЖ. Он добился большого прогресса в последние годы", - приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть ПСЖ уже этим летом и продолжить карьеру в "Реале", поскольку форвард отказался от опции продления соглашения с парижанами на еще один сезон.

В минувшем сезоне француз провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

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