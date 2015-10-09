Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
В Европе разгорелся скандал из-за "Золотого мяча"

Звёздный нападающий ПСЖ Усман Дембеле оказался в центре неожиданного скандала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Внештатный журналист Нил Гарднер получил письмо с заголовком "Возможность конфиденциального сотрудничества" от маркетингового агентства. В нём предлагалось запустить кампанию в соцсетях, чтобы продвигать Дембеле как главного претендента на "Золотой мяч".

Позже основатель агентства пояснил, что письмо отправил 18-летний стажёр без чьего-либо разрешения — просто из "образовательного любопытства". Юноша принес извинения как Гарднеру, так и самому Дембеле за случившееся. Представители игрока категорически опровергли любую причастность к попыткам организовать подобную кампанию.

Портал Goal также отметил несостыковки в этой истории: во-первых, подобные публикации вряд ли могли повлиять на итоги голосования, а во-вторых, голосование уже завершено. Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" состоится 22 сентября.

