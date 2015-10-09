На церемонии вручения "Золотого мяча" выбран лучший клуб 2025 года

На церемонии вручения "Золотого мяча" парижский ПСЖ был признан лучшим клубом 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Парижане провели выдающийся сезон: оформив "требл" на внутренней арене, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а затем триумфально взяла Лигу чемпионов, разгромив в финале "Интер" со счётом 5:0.

Единственным разочарованием стал финал клубного чемпионата мира, где парижане уступили "Челси" - 0:3.

В женском футболе звание лучшего клуба досталось лондонскому "Арсеналу", завоевавшему Лигу чемпионов и ставшему серебряным призёром чемпионата Англии.

Напомним, в прошлом году аналогичную награду получил мадридский "Реал", оформивший победы в Ла Лиге, Суперкубке Испании и Лиге чемпионов.