Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Франция
Сегодня 01:20
 

На церемонии вручения "Золотого мяча" выбран лучший клуб 2025 года

  Комментарии

Поделиться
На церемонии вручения "Золотого мяча" выбран лучший клуб 2025 года ©©x.com/PSG

На церемонии вручения "Золотого мяча" парижский ПСЖ был признан лучшим клубом 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

На церемонии вручения "Золотого мяча" парижский ПСЖ был признан лучшим клубом 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Парижане провели выдающийся сезон: оформив "требл" на внутренней арене, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а затем триумфально взяла Лигу чемпионов, разгромив в финале "Интер" со счётом 5:0.

Единственным разочарованием стал финал клубного чемпионата мира, где парижане уступили "Челси" - 0:3.

В женском футболе звание лучшего клуба досталось лондонскому "Арсеналу", завоевавшему Лигу чемпионов и ставшему серебряным призёром чемпионата Англии.

Напомним, в прошлом году аналогичную награду получил мадридский "Реал", оформивший победы в Ла Лиге, Суперкубке Испании и Лиге чемпионов.

Лига Европы 2025/26   •   Португалия, Брага   •   Общий этап, мужчины
25 сентября 00:00   •   не начат
Брага Спортинг
Брага Спортинг
(Брага)
- : -
Фейеноорд
Фейеноорд
(Роттердам)
Кто победит в основное время?
Брага Спортинг
Ничья
Фейеноорд
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!