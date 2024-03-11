Тренер ударом головой "нокаутировал" футболиста и лишился работы

Итальянский футбольный клуб "Лечче" уволил главного тренера Роберто Д’Аверсы после его стычки с игроком "Вероны", передают Vesti.kz.

В матче 28-го тура Серии А "Лечче" дома уступил "Вероне" со счетом 0:1. После финального свистка Д’Аверса ударил головой Тома Анри, который незадолго до этого повздорил с Марином Понграчичем.

После удара француз упал на газон, после чего встал и попытался подойти к Д’Аверсе – его пришлось удерживать нескольким игрокам и сотрудникам тренерского штаба "Вероны". Судья Даниэле Киффи показал красные карточки обоим участникам стычки.

Вскоре после матча "Лечче" выпустил официальное заявление, в котором осудил поведение главного тренера, назвав его "противоречащим спортивным ценностям и принципам". Также клуб объявил об увольнении Д’Аверсы.