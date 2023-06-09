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Новости спорта Футбол Франция
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Стало известно о тяжелом состоянии вратаря ПСЖ после несчастного случая

Стало известно о тяжелом состоянии вратаря ПСЖ после несчастного случая
©instagram.com/sergioricogonzalez1

Испанскому вратарю "Пари Сен-Жермена" Серхио Рико снова начали давать седативные препараты, сообщают Vesti.kz.

По информации Le Parisien, состояние 29-летнего Рико ухудшилось, он снова впал в кому. Хотя в среду сообщалось об его улучшении, включая прекращение приема седативных препаратов. Ему снова начали их давать.

Ранее писали, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг.

Рико выступает за ПСЖ с 2020 года. Контракт вратаря с клубом рассчитан до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в четыре миллиона евро.

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Метки:
ПСЖ Несчастный случай

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