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Новости спорта Футбол Франция
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Стали известны подробности несчастного случая с вратарем ПСЖ

Стали известны подробности несчастного случая с вратарем ПСЖ
©ПСЖ

Представители голкипера "Пари Сен-Жермена" Серхио Рико раскрыли подробности несчастного случая, сообщают Vesti.kz. Инцидент произошел во время отдыха игрока в Испании.

"Серхио Рико отправился из Страсбурга в Малагу, а оттуда в Эль Росио с разрешения клуба после того, как ПСЖ выиграл чемпионат Франции. Проведя чуть более полутора часов со своей семьей и друзьями, с ним произошел несчастный случай из-за того, что в него врезалась повозка с мулом и сбежавшая лошадь", - приводит слова представителей голкипера Footmercato.

Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Его состояние оценивается как тяжелое.

"Серхио находится в надежных руках и изо всех сил борется за восстановление, получая наилучший уход от всей медицинской бригады больницы Вирхен-дель-Росио. Мы должны действовать осторожно, особенно в течение следующих 48 часов. Мы ожидаем результатов его медицинского обследования, чтобы как можно скорее сообщить вам об улучшении его состояния. Ценим все сообщения, которые получаем. Спасибо за вашу помощь", - сказали представители голкипера.

ПСЖ также выступил с заявлением по поводу нечастного случая с голкипером:

"Клуб узнал об аварии с участием своего игрока Серхио Рико в воскресенье и поддерживает постоянную связь с его близкими. Все красно-синее сообщество предлагает им свою полную поддержку".

Рико выступает за ПСЖ с 2020 года. Контракт вратаря с клубом рассчитано до 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в четыре миллиона евро.

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Метки:
ПСЖ Несчастный случай

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