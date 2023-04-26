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Новости спорта Футбол Франция
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Стали известны финансовые детали переговоров Месси и ПСЖ о новом контракте

Стали известны финансовые детали переговоров Месси и ПСЖ о новом контракте
©ПСЖ

Стали известны детали переговоров между Лионелем Месси и "Пари Сен-Жерменом" о новом контракте, сообщают Vesti.kz. Пока стороны далеки от завершения сделки.

По информации Le Parisien, Месси и ПСЖ достигли устной договоренности в конце прошлого года, но после победы сборной Аргентины на чемпионате мира-22 нападающий запросил повышения заработной платы. Сейчас она составляет 37 миллионов евро в год.

Руководство парижан не готово пересматривать его зарплату в сторону повышения, но, тем не менее, хотело бы, чтобы 35-летний футболист остался в клубе.

Между тем, окружение Месси опровергло информацию, что переговоры затянулись из-за финансовых требований игрока. Отмечается, что аргентинец прежде хотел бы узнать, как проект будет развиваться в следующем сезоне.

Действующий контракт  Месси с ПСЖ истекает этим летом. Ранее сообщалось, что в услугах 35-летнего футболиста заинтересована "Барселона", откуда нападающий ушел в ПСЖ на правах свободного агента летом 2021 года.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ Аргентина ЧМ-2022 по футболу

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