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Новости спорта Футбол Франция
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Стали известны детали контракта нового тренера ПСЖ

Стали известны детали контракта нового тренера ПСЖ
©instagram.com/luisenrique_fcb

Новым главным тренером "Пари Сен-Жермена" станет Луис Энрике. Ранее зарубежные СМИ проинформировали, что его назначение должно состояться на этой неделе, сообщают Vesti.kz.

Между тем, стали известны детали контракта 53-летнего испанского специалиста с парижанами.

По информации PSG Community, соглашение наверняка будет рассчитано на два сезона, тогда как по нему он будет зарабатывать в районе 10 миллионов евро в год.

Также отмечается, что Луис Энрике не возражал против ухода некоторых звезд, в частности Лионеля Месси. Испанец хочет построить долгосрочный проект. Для этого будут подписаны в команду новые игроки, которых выберет Луис Энрике.

Последним место работы Луиса Энрике была сборная Испании. Также в его тренерской работе были "Барселона", "Сельта" и "Рома". В ПСЖ он сменит 56-летнего француза Кристофа Гальтье, находившегося в команде с июля прошлого года.

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