Со счётом 5:0 обернулся матч победителя Лиги чемпионов

"Пари Сен-Жермен" катком прошёлся по "Ренну" в 15-м туре французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча, состоявшаяся на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже, завершилась со счётом 5:0. Голы забили Хвича Кварацхелия (28-я и 67-я минуты), Сенни Маюлу (39-я), Ибраим Мбай (88-я) и Гонсалу Рамуш (90+2-я). При этом гости завершали игру в меньшинстве из-за удаления Жереми Жаке на 74-й минуте.

ПСЖ с 33 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Ренн" с 24 баллами расположился на шестой позиции.

В следующем туре, 14 декабря, "Ренн" сыграет на своём поле с "Брестом", а ПСЖ встретится на выезде с "Мецем".

Напомним, ПСЖ — действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА.

