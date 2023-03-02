Секс-скандал в ПСЖ: жена зведного футболиста подала на развод

Испанская актриса Хиба Абук начала процедуру развода с защитником "Пари Сен-Жермена" Ашрафом Хакими, обвиняемым в изнасиловании девушки, сообщают Vesti.kz.

По информации El Cierre Digital, развод пары не связан с обвинениями футболиста в изнасиловании, так как он начался уже несколько недель назад. Причиной стало то, что отношения между Абук и Хакими были напряженными из-за разного видения жизни.

На церемонии награждения ФИФА, которая прошла 27 февраля, Хакими не был замечен вместе с Абук, что также косвенно свидетельствует о разладе супругов. У пары есть двое детей.

Напомним, ранее 24-летняя девушка обвинила футболиста ПСЖ в сексуальном насилии. По ее словам, Хакими начал целовать ее в губы и грудь, снимать с нее одежду, а также совершил проникновение пальцами, несмотря на протесты с ее стороны. В конце февраля она обратилась в полицию.



Прокуратура начала расследование, однако формальных обвинений Хакими предъявлено не было. Сам игрок по-прежнему не комментирует ситуацию. Адвокат футболиста опроверг данную информацию.

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