Самый дорогой футболист мира определился с новым клубом

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе определился с новым клубом, сообщают Vesti.kz. 24-летний француз хочет перейти в мадридский "Реал".

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в испанский клуб в прошлом году, когда у него истекал контракт с ПСЖ. Однако форвард в последний момент передумал и принял решение продлить соглашение с парижанами.

Президент "королевского клуба" Флорентино Перес остался недоволен таким решением нападающего и отказался от его приобретения в будущем.

Осенью 2022 года появилась информация, что Мбаппе вновь передумал и решил все-таки перейти в "Реал". В СМИ сообщали, что француз должен будет принести публичные извинения за свой поступок ранее.

И вот, как сообщает журналист Рамон Альварес, Мбаппе это сделал - футболист принес свои извинения Пересу и заявил, что хочет перейти в "Реал".

ПСЖ нашел вредителя в трио Мбаппе, Месси и Неймара

По подписанному год назад контракту Мбаппе имеет право свободно покинуть ПСЖ в 2024 году, если не активирует опцию продления соглашения летом 2023 года.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Француз - самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt. Его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.