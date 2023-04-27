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Новости спорта Футбол Франция
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Самый дорогой футболист мира определился с новым клубом

Самый дорогой футболист мира определился с новым клубом
©ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе определился с новым клубом, сообщают Vesti.kz. 24-летний француз хочет перейти в мадридский "Реал".

Напомним, Мбаппе был близок к переходу в испанский клуб в прошлом году, когда у него истекал контракт с ПСЖ. Однако форвард в последний момент передумал и принял решение продлить соглашение с парижанами.

Президент "королевского клуба" Флорентино Перес остался недоволен таким решением нападающего и отказался от его приобретения в будущем.

Осенью 2022 года появилась информация, что Мбаппе вновь передумал и решил все-таки перейти в "Реал". В СМИ сообщали, что француз должен будет принести публичные извинения за свой поступок ранее.

И вот, как сообщает журналист Рамон Альварес, Мбаппе это сделал - футболист принес свои извинения Пересу и заявил, что хочет перейти в "Реал".

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По подписанному год назад контракту Мбаппе имеет право свободно покинуть ПСЖ в 2024 году, если не активирует опцию продления соглашения летом 2023 года.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2018 года. Француз - самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt. Его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Реал Мадрид

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