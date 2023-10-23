Российский футболист превзошел Мбаппе

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин поднялся на 37-е место в списке лучших бомбардиров "Монако", сообщают Vesti.kz.

В воскресенье Головин оформил дубль в матче девятого тура чемпионата Франции против "Метца" (2:1). Теперь в его активе 29 голов за "монегасков".

Таким образом, Головин по количеству забитых мячей за "Монако" обошел Тьерри Анри (28), Бернарду Силву (28) и Килиана Мбаппе (27). Рекордсменом клуба по этому показателю является Делио Оннис (193).

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Головин выступает за "Монако" с 2018 года. Он перешел в клуб чемпионата Франции из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. Его соглашение с "Монако" истекает летом 2026 года.

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