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Новости спорта Футбол Франция
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Рекордный трансфер в истории футбола попал под расследование

Рекордный трансфер в истории футбола попал под расследование
©instagram.com/neymarjr

Трансфер Неймара из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" стал предметом расследования во Франции, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Liberation.

По информации источника, прокуратура подозревает бывшего директора по коммуникациям ПСЖ Жана-Марселя Риба в причастности к коррупционной схеме. Ему предъявляют обвинения в возможном воздействии на вице-президента Национального собрания Франции Юга Ренсона с целью снижения налоговых обязательств в сделке, касающейся трансфера Неймара.

Бразильский форвард перебрался в ПСЖ в 2017 году. Сумма трансфера составила рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро. В составе парижского клуба Неймар провел 173 матча, забил 118 голов и оформил 77 ассистов. Неймар стал пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка страны.

С начала августа 2023 года бразилец выступает за саудовский клуб "Аль-Хиляль".

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Метки:
Неймар ПСЖ Барселона Футбольные трансферы

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