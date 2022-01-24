Рамос забил первый гол за ПСЖ

Защитник ПСЖ Серхио Рамос забил первый гол за французскую команду после перехода из мадридского "Реала" летом 2021 года. Он отличился в 22-м туре чемпионата Франции против "Реймса", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Париже и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Забивали Марко Верратти (44-я минута), Серхио Рамос (62-я), Ваут Фас (67-я, автогол) и Данилу Перейра (75-я).

Для Рамоса этот матч стал вторым в чемпионате в составе парижан, долгое время он не играл из-за травмы берцовой кости и мышечных проблем.

Благодаря этому успеху ПСЖ набрал 53 очка и закрепил лидерство в таблице, а "Реймс" с 24 баллами расположился на 14-й строчке из 20.