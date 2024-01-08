ПСЖ забил девять безответных мячей в Кубке Франции

"Пари Сен-Жермен" ожидаемо разгромил клуб из шестого дивизиона "Ревель" в рамках 1/32 финала Кубка Франции, сообщают Vesti.kz.
Команда Луиса Энрике победила в гостях со счетом 9:0.
Голы забивали Килиан Мбаппе (16-я минута, 45-я, 48-я), Максанс Нгуессан (38-я, в свои ворота), Марко Асенсио (43-я), Гонсалу Рамуш (71-я), Рандаль Коло Муани (76-я, 90-я) и Шер Ндур (87-я).
Как видно, парижане без труда вышли в 1/16 финала, куда также отобрались "Монако", "Гавр", "Тулуза", "Сент-Приест", "Реймс", "Лаваль", "Бержерак", "Марсель", "Лион", "Ренн", "Руан", "Ницца", "Сошо", "Дюнкерк", "Шатору", "Бордо", "Страсбур", "Монпелье", "Роморантен", "Орлеан", "Париж", "Ле-Пюи", "Лилль", "Брест", "Клермон", "Феньи-Ольнуа", "Валенсьен", "Нант", "Родез", "Трелиссак" и "Расинг Париж".
Загрузка матч-центра...
Реклама