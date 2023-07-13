ПСЖ выбрал преемника Мбаппе

Руководство "Пари Сен-Жермена" заинтересовано в трансфере нападающего мадридского "Атлетико" Жоау Феликса, сообщают Vesti.kz со ссылкой на DefencaCentral.

В ходе переговоров по трансферу португальского форварда обсуждался вопрос о том, какой номер в команде он получит. Феликс отдал предпочтение номеру 7. Португалец уже использовал его при выступлениях за "Атлетико".

По информации источника, в парижском клубе уже приняли неофициальное решение передать новичку номер 7. Под "семеркой" в последние сезоны за ПСЖ играла нападающий Килиан Мбаппе.

В свою очередь, Мбаппе и не хочет продлевать контракт с ПСЖ и собирается перейти этим летом в мадридский "Реал". Нынешнее соглашение француза с праижанами рассчитано до конца сезона-2023/24.

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Ранее сообщалось, что сам Феликс хочет перейти в ПСЖ в летнее трансферное окно, так как парижане отвечают всем его требованиям: команда играет в Лиге чемпионов и постоянно ведет борьбу за трофеи.

Отмечалось, что "Атлетико" намерен выручить с продажи 23-летнего нападающего не менее 100 миллионов евро. В услугах Феликса заинтересован новый главный тренер ПСЖ Луис Энрике.

Напомним, вторую половину минувшего сезона Феликс провел в "Челси" на правах аренды. В лондонском клубе он сыграл 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Контракт игрока с "Атлетико" действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – 50 миллионов евро.

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