ПСЖ согласовал контракты с двумя новыми нападающими

Французский "Пари Сен-Жермен" достиг договоренности о личных контрактах с двумя новыми нападающими. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, согласие на переход в ПСЖ дали форврад немецкого "Айнтрахта" Рандаль Коло Муани и Брэдли Баркола из "Лиона". Парижскому клубу осталось договориться с нынешними командами игроков.

Ожидается, что ПСЖ заплатит "Лиону" за Баркола 20 миллионов евро. Такая низкая стоимость обусловлена финансовыми проблемами нынешнего клуба нападающего. В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел один матч и не отметился результативными действиями.

"Айнтрахт" смирился с уходом Муани в нынешнее трансферное окно и готов продать форварда за 80 миллионов евро. В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забил один гол в одном матче Кубка Германии.

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