Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Франция
Сегодня 18:45
 

ПСЖ согласовал контракт с 22-летним талантом из АПЛ. Подробности

  Комментарии

Поделиться
ПСЖ согласовал контракт с 22-летним талантом из АПЛ. Подробности ©ФК ПСЖ

Центральный защитник английского "Борнмута" украинец Илья Забарный близок к переходу во французский "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

Поделиться

Центральный защитник английского "Борнмута" украинец Илья Забарный близок к переходу во французский "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже согласовали условия пятилетнего контракта, рассчитанного до лета 2030 года.


Теперь парижскому клубу предстоит договориться с английской стороной по сумме трансфера. Переговоры с "Борнмутом" продолжаются, однако финального соглашения пока не достигнуто.

22-летний украинец провел отличный сезон в АПЛ, став ключевым игроком обороны "вишен". В минувшей кампании Забарный отыграл 36 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу в рамках чемпионата. В английский клуб он перебрался из киевского "Динамо" в январе 2023 года - тогда "Борнмут" заплатил за него 22,7 миллиона евро.

ПСЖ рассматривает Забарного как долгосрочное усиление центра обороны, особенно на фоне возможных кадровых перестроек в линии защиты.

УЕФА накажет "ПСЖ" после победы в Лиге чемпионов

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
16 июня 00:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 295 человек

Реклама

Живи спортом!