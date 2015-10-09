ПСЖ согласовал контракт с 22-летним талантом из АПЛ. Подробности

Центральный защитник английского "Борнмута" украинец Илья Забарный близок к переходу во французский "Пари Сен-Жермен", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже согласовали условия пятилетнего контракта, рассчитанного до лета 2030 года.

Теперь парижскому клубу предстоит договориться с английской стороной по сумме трансфера. Переговоры с "Борнмутом" продолжаются, однако финального соглашения пока не достигнуто.

22-летний украинец провел отличный сезон в АПЛ, став ключевым игроком обороны "вишен". В минувшей кампании Забарный отыграл 36 матчей и записал на свой счет одну голевую передачу в рамках чемпионата. В английский клуб он перебрался из киевского "Динамо" в январе 2023 года - тогда "Борнмут" заплатил за него 22,7 миллиона евро.

ПСЖ рассматривает Забарного как долгосрочное усиление центра обороны, особенно на фоне возможных кадровых перестроек в линии защиты.

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