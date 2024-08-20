ПСЖ решился на важные изменения в клубе из-за Мбаппе

В ПСЖ после ухода Килиана Мбаппе так и не назначен штатный пенальтист, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После перехода Мбаппе в мадридский "Реал", главный тренер ПСЖ Луис Энрике решил отказаться от назначения постоянного пенальтиста, которым ранее был Килиан.

По информации Le Parisien, теперь исполнителя пенальти будут определять непосредственно в день матча. Этот шаг символизирует равенство всех игроков в команде и демонстрирует доверие тренера к каждому из них.

Новый сезон ПСЖ начал уверенно, разгромив "Гавр" на выезде со счетом 4:1 в первом туре Лиги 1. Напомним, что в прошлом сезоне столичный клуб досрочно и безоговорочно завоевал чемпионский титул Франции.

Напомним, Мбаппе перешел в "Реал" на правах свободного агента. Он уже дебютировал за испанский клуб, с которым завоевал первый трофей - Суперкубок УЕФА.