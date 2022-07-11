ПСЖ решил избавиться от 11 футболистов

Руководство французского "Пари Сен-Жермена" решило избавиться от 11 футболистов. Об этом со ссылкой на Le Parisien сообщает Eurosport.

Стан парижан могут покинуть ряд звездных игроков, в том числе и аргентинский нападающий Мауро Икарди, а также нидерландский хавбек Джорджиньо Вейналдум.

Всего ПСЖ может выставить на трансфер 11 футболистов. Данное решение продиктовано позицией будущего спортивного директора Луиса Кампоса, который намерен оптимизировать состав команды для задач в новом сезоне.

5 июля парижане представили нового главного тренера клуба. Им стал французский специалист Кристоф Гальтье. Он сменил на посту аргентинца Маурисио Почеттино.

До перехода в ПСЖ Гальтье руководил "Ниццей". По итогам минувшего сезона он привел команду на пятое место в чемпионате Франции. Также он вывел клуб в финал Кубка страны.