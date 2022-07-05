ПСЖ назначил главного тренера после увольнения Почеттино

"Пари Сен-Жермен" объявил о назначении Кристофа Гальтье на пост главного тренера, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гальтье на этом посту сменил аргентинца Маурисио Почеттино, об увольнении которого было объявлено сегодня, 5 июля.

Ранее Гальтье возглавлял "Ниццу", которая в предыдущем сезоне заняла пятое место в чемпионате Франции. Также 55-летний Гальтье тренировал "Лилль" и "Сент-Этьен".

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