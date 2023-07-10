ПСЖ призвали избавиться от Мбаппе

Бывший спортивный директор "Пари Сен-Жермена" бразилец Леонардо прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Килиана Мбаппе. По его словам, парижанам следует избавиться от игрока, сообщают Vesti.kz.

"Ради самого ПСЖ: Мбаппе пора уйти, несмотря ни на что. "Пари Сен-Жермен" существовал до Килиана Мбаппе и будет существовать после него. Он находится в Париже вот уже шесть лет, и за эти шесть сезонов пять разных клубов выигрывали Лигу чемпионов. Заметьте, ни в одном из них не было Мбаппе. Это значит, что выиграть турнир вполне возможно и без него", - приводит слова Леонардо L'Equipe.

Также функционер сомневается в лидерских качествах Мбаппе:

"Своим поведением за последние два года Мбаппе показал, что он еще не стал футболистом, способным по-настоящему управлять командой. Он великий игрок, но не лидер. Он блестящий бомбардир, но не изобретатель. Вокруг него сложно построить команду".

Ранее стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с ПСЖ на сезон-2024/25 и летом 2024 года может стать свободным агентом. В его услугах заинтересован мадридский "Реал". Сообщалось, что трансфер француза обойдется испанскому клубу в 224 + 56 миллионов евро.

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Мбаппе защищает цвета ПСЖ с 2018 года. В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за парижан в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

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