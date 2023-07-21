ПСЖ предложил Мбаппе миллиард евро за десять лет

ПСЖ предложил нападающему Килиану Мбаппе новый долгосрочный контракт, передают Vesti.kz.

По информации Marca со ссылкой на Central Defense клуб предложил форварду десятилетнее соглашение, которое принесет ему один миллиард евро.

На данный момент у Мбаппе действует контракт с ПСЖ до июня 2024 года. Ранее сообщалось, что его возможный уход в статусе свободного агента может привести к серьезным финансовым проблемам для парижского клуба.

Ранее сам форвард отправил письмо в команду, в котором заявил о своем намерении не продлевать контракт с нынешним клубом.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ