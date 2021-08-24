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ПСЖ подготовился к уходу самого дорогого футболиста мира

ПСЖ подготовился к уходу самого дорогого футболиста мира
Килиан Мбаппе. Фото: ©Reuters
Новости спорта Футбол Франция

"Пари Сен-Жермен" стал рассматривать вариант продажи нападающего команды Килиана Мбаппе, сообщает AS.com.

По данным источника, это произошло после того, как француз в очередной раз отклонил предложение парижан о продлении контракта. ПСЖ предлагал Мбаппе контракт на пять лет с возможностью продления еще на сезон, а также увеличенную зарплату.

Француз не согласился подписать договор, так как все равно был бы лишь третьим по доходам в команде после форвардов Лионеля Месси и Неймара.

Самый дорогой футболист мира оказался никому не нужен

Отмечается, что Мбаппе может уйти в том случае, если ПСЖ получит и примет устраивающее его предложение, но пока таковых не поступало. От "Реала" предложений не было вовсе, но до конца лета ситуация, как ожидается, изменится. К настоящему моменту лишь один клуб из Англии пытался подписать игрока, предложение поступило в последние недели.

В то же время руководство и тренерский штаб ПСЖ видят в Ришарлисоне потенциальную замену Килиану Мбаппе. Нападающий "Эвертона" близко дружит с Неймаром. Это может подтолкнуть форварда к переезду в Париж.

Самый дорогой футболист мира определился с клубом

Напомним, в сезоне-2020/2021 Ришарлисон сыграл в составе "Эвертона" 40 матчей, в которых забил 13 голов и отдал три голевые передачи.

Действующий контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2022 года. Мбаппе выступает за парижан с 2017 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

По оценке Transfermarkt, Мбаппе - самый дорогой футболист мира. Трансферная стоимость форварда оценивается в 160 миллионов евро.

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

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