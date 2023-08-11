ПСЖ передумал подписывать Усмана Дембеле

ПСЖ хочет отказаться от сделки по подписанию нападающего "Барселоны" Усмана Дембеле этим летом, передает Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что футболист уже прошел медицинское обследование, а "Барселона" получит за него 50 миллионов долларов.
Однако оказалось, что изначально парижане планировали подписать 26-летнего француза до старта сезона, но этого сделать не получилось. Теперь же в ПСЖ хотят перенести трансфер на следующее лето, что Дембеле перешел в клуб на правах свободного агента.
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