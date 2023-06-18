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Новости спорта Футбол Франция
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ПСЖ определился с главным тренером - источник

ПСЖ определился с главным тренером - источник
©ПСЖ

Испанский специалист Луис Энрике близок к назначению на пост главного тренера ПСЖ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации L'Équipe стороны близки к подписанию соглашения, и клуб намерен назначить нового тренера к середине недели.

ПСЖ рассчитывает на Энрике, чтобы он создал настоящую команду, не зависящую от одного игрока. Испанский тренер отвечает всем требованиям ПСЖ и находится в высоком курсе у президента клуба Нассера Аль-Хелайфи и спортивного консультанта Луиша Кампуша.

Однако перед тем, как назначить Энрике, ПСЖ должен официально объявить об уходе Кристофа Гальтье. Стороны пока не достигли соглашения относительно условий разрыва контракта.

Информация о возможном назначении бывшего тренера испанской национальной команды и "Барселоны" во французском клубе стала известна 4 июня.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан и Юлиан Нагельсманн отказались от работы в ПСЖ.

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Метки:
ПСЖ

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