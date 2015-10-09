ПСЖ охладел к трансферу экс-игрока "Барселоны" на замену Кварацхелии

Французский "Пари Сен-Жермен" вряд ли подпишет 24-летнего вингера "Бетиса" Абде Эззалзули в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

ПСЖ охладел к трансферу

После травмы Хвичи Кварацхелии марокканский футболист рассматривался в качестве возможного усиления левого фланга атаки парижан.

Однако, по информации журналиста Маттео Моретто, озвученной в эфире DAZN, переход Абде в ПСЖ на данный момент маловероятен. Официальных предложений и переговоров между клубами пока не было.

В текущем сезоне Эззалзули забил четыре гола в девяти матчах за "Бетис".

"Барселона" может заработать на трансфере

Контракт вингера с "Бетисом" рассчитан до 2029 года, а сумма отступных составляет 60 миллионов евро.

При этом "Барселона" сохраняет 20 процентов экономических прав на футболиста и может получить часть средств от его будущей продажи.

Однако каталонцы, цвета которых Эззалзули защищал в 2021-2023 годах, больше не имеют права обратного выкупа игрока - соответствующая опция истекла в августе 2025 года.

На данный момент наиболее вероятным сценарием остаётся продолжение карьеры Эззалзули в "Бетисе".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!