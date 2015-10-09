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Франция
Вчера 18:33
 

ПСЖ нацелился на звезду "Барселоны" за 24 миллиарда

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ПСЖ нацелился на звезду "Барселоны" за 24 миллиарда ©x.com/FCBarcelona

Парижский гранд активно прорабатывает варианты усиления состава на предстоящее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

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Парижский гранд активно прорабатывает варианты усиления состава на предстоящее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

По информации TodoFichajes, ПСЖ всерьез заинтересован в приобретении полузащитника "Барселоны" Френки де Йонга.

Главный тренер французского клуба Луис Энрике уверен, что 27-летний нидерландец способен значительно укрепить центр поля.

Несмотря на важную роль де Йонга в каталонском клубе, амбиции парижан и их проект могут сыграть ключевую роль в переговорах.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро (свыше 24 миллиардов тенге). При этом его контракт с "Барселоной" рассчитан до лета 2026 года, что может усложнить возможный переход.

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